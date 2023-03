Milano-Cortina, Matteo Salvini: "Spero di inserirvi un pezzo di Piemonte"

"E' imminente la cabina di regia sulle olimpiadi del 2026: spero di riuscire ad inserire un pezzetto di Piemonte in questo evento che sara' una importantissima vetrina per l'Italia e che portera' una rilevante ricaduta economica sul territorio." Lo ha detto, questa mattina, a Vercelli, il vicepremier Matteo Salvini, in un passaggio del suo intervento a conclusione del convegno sul centenario Anbi.