Milano-Cortina, Salvini: "Alcuni tempi incompatibili"

I tempi di alcune opere per le Olimpiadi Milano-Cortina del 2026 "non sono compatibili". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini durante la visita del cantiere della Lecco-Ballabio colpita da una frana. "Ho fatto una riunione con il commissario straordinario Valerio Sant'Andrea questa serttimana - ha detto - e ho chiesto lo stato d'avanzamento di tutte le infrastrutture".

Salvini: "L'obiettivo è correre, appaltare, cantierare, commissariare, completare il maggior numero di opere possibili"

"L'obiettivo - ha spiegato - è correre, appaltare, cantierare, commissariare, completare il maggior numero di opere possibili". "Per alcune - ha aggiunto - come la tangenziale di Tirano, i tempi non saranno compatibili con l'evento, stiamo accelerando".