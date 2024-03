Milano - Cortina, via libera al decreto anche dalla Camera

Nell'Aula della Camera è stato approvato con 143 sì, 49 no e 63 astenuti il decreto che contiene 'disposizioni urgenti' in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il testo, che ha già ricevuto il via libera dal Senato, diventa definitivo.