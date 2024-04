Milano: crediti fiscali inesistenti, scoperto sistema fraudolento

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, diretti e coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, hanno dato esecuzione ad un provvedimento applicativo di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un soggetto, indagato per aver illecitamente utilizzato, in compensazione di debiti tributari, crediti fiscali inesistenti. Contestualmente, e' stato eseguito un sequestro preventivo di 332.334,93 euro pari al profitto del reato.

L'indagine trae origine da una verifica fiscale effettuata dai militari della Compagnia di Paderno Dugnano nei confronti di una societa' cooperativa operante nel settore dei trasporti, nell'ambito della quale e' emerso il ruolo di amministratore di fatto svolto dall'indagato. Nel corso delle successive indagini e' stato delineato il sistema fraudolento adottato dall'impresa che ha documentato, per oltre 330 mila euro, "costi di ricerca e sviluppo" mai sostenuti, allo scopo di non versare le ritenute fiscali, i contributi previdenziali e i tributi locali, riducendo, ed in alcuni casi, azzerando i debiti nei confronti dell'Erario.