Milano, da febbraio rimossi 174 veicoli abbandonati

Prosegue il lavoro di rimozione dei veicoli abbandonati dai cortili e dalle aree di edilizia popolare di proprietà del Comune e di ALER, dallo scorso febbraio sono stati portati via dai cortili 174 veicoli. "L'attività di rimozione ci consente di togliere dai cortili dei quartieri popolari i veicoli abbandonati, spesso carcasse, talvolta di provenienza furtiva, ed eliminare una importante causa di degrado - dichiarano gli assessori Marco Granelli (Sicurezza) e Pierfrancesco Maran (Casa).

Importante che i residenti segnalino sempre la presenza di veicoli abbandonati

È importante che i residenti segnalino sempre alla proprietà la presenza di veicoli abbandonati per dare il via al lavoro di censimento e rimozione. Un contributo di dignità e sicurezza per i cittadini delle case di edilizia popolare". Per quanto riguarda le case di edilizia popolare gestite da MM S.p.A dallo scorso febbraio sono stati rimossi 149 veicoli - tra automobili, scooter o moto -, altri 47 sono pronti per essere portati via e per 62 veicoli è in corso il completamento dei documenti e la verifica della provenienza e della proprietà per un totale di 258 veicoli censiti e trattati. L'attività di rimozione si è svol a in tutti i quartieri della città.