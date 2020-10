Milano, da gennaio vietato fumare alle fermate di bus, in parchi e stadi

A Milano, dal primo gennaio 2021, sarà messo al bando fumare all'aperto in determinate aree, come prevede la delibera del Regolamento per la qualita' dell'aria che ha già avuto l'approvazione dalla giunta e che lunedì sarà esaminata durante il Consiglio comunale. Divieto di fumo all'aperto nei parchi, nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attivita' per bambini, alle fermate dei mezzi pubblici (nel raggio di 10 metri), nelle strutture sportive, ad esempio sugli spalti, nelle aree cani e cimiteriali.

Nel 2030 sara' introdotto anche il divieto di fumo all'aperto in area pubblica. "E' un provvedimento che ha un duplice significato perche' aiuta a ridurre il Pm10", le particelle inquinanti che sono piu' nocive per i polmoni, "ma fa anche un'operazione di prevenzione della salute - ha spiegato Marco Granelli, assessore alla Mobilita' del Comune in commissione consiliare -. Pensiamo sia una spinta ulteriore che diamo per migliorare la salute e questo ha un significato maggiore adesso, con la pandemia in corso".

Il testo posticipa poi l'obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali dal 1° giugno 2020 al 1° gennaio 2022, in ragione del fatto - ha spiegato Granelli - "che il commercio e' in profonda crisi e quindi abbiamo deciso di posticipare il termine, dando il tempo agli operatori di superare il momento di crisi". In deroga alla chiusura delle porte, il regolamento per la qualita' dell'aria ammette l'uso delle lame d'aria non riscaldate elettricamente, con larghezza superiore a quella della porta. Le lame d'aria esistenti andranno adeguate entro il 1° ottobre 2022 (il limite precedente era il 2022).

Il regolamento contiene poi altre misure anti-smog, come divieto di fuochi d'artificio e barbecue dal 1° ottobre al 31 marzo, il contenimento dele polveri sottili nei cantieri e l'obbligo di dotarsi di colonnine per la ricarica elettrica per i punti vendita di carburante.