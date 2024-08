Milano: dagli incassi delle multe 79milioni per interventi di sicurezza stradale

Milano: dagli incassi delle multe 79milioni per la sicurezza stradale

Nel 2024, Milano destinerà 79 milioni di euro per interventi volti a migliorare la sicurezza stradale, utilizzando i proventi delle multe per violazioni del Codice della strada. Come previsto dalla normativa, il 50% delle entrate derivanti dalle sanzioni sarà investito in progetti di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture stradali. L'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli, sottolinea l'importanza di questa misura, evidenziando come sia sia un obbligo che un impegno per rendere le strade più sicure.

Interventi e attività di sensibilizzazione

Le risorse verranno impiegate principalmente per l'installazione e la manutenzione di segnaletica, barriere protettive, illuminazione e impianti semaforici. Inoltre, saranno finanziate attività di educazione stradale nelle scuole e campagne di sensibilizzazione, come il progetto "Nonni amici" per garantire la sicurezza degli attraversamenti scolastici. Parte dei fondi sarà destinata anche a rafforzare la presenza della Polizia locale durante le ore serali e notturne, soprattutto in occasione di eventi pubblici, per garantire una maggiore sicurezza stradale.