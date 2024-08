Milano: dal Comune 1milione di euro per l'autonomia abitativa dei disabili

Il Comune di Milano ha stanziato oltre 1milione di euro per supportare l'autonomia abitativa delle persone con disabilità gravi. Questo contributo, che si aggiunge ai fondi nazionali previsti dalla legge del 2016 "durante e dopo di noi", è destinato a sostenere progetti di residenzialità in abitazioni o gruppi-appartamento che ricreino l'ambiente familiare. Le domande per accedere ai fondi, che ammontano a 1.025.100 euro per il biennio 2024-2025, possono essere presentate fino al 20 settembre. Il progetto parte in via sperimentale, ma il Comune sta valutando la possibilità di renderlo permanente.

Bertolé: "Più risorse per Milano"

L'assessore al Welfare e Salute, Lamberto Bertolé, ha sottolineato l'importanza di questo intervento, che rappresenta un passo concreto per garantire un futuro più sicuro alle persone con disabilità quando non potranno più contare sulla famiglia. Tuttavia, Bertolé ha anche evidenziato la necessità di maggiori risorse da parte della Regione Lombardia, criticando l'attuale uniformità dei massimali di contributo, che penalizza Milano. Il bando rappresenta una risposta concreta agli impegni presi durante l'ultimo Forum del Welfare, tenutosi a gennaio, e mira a rafforzare il sostegno abitativo per chi ne ha più bisogno.