Milano: dehors più cari nel 2024

Milano: dehors più cari nel 202

Tariffe più salate per i pubblici esercizi con i tavoli all’esterno a Milano. Da gennaio 2024 - riporta Il Corriere Della Sera - entreranno in vigore i nuovi criteri del regolamento del Comune per gli spazi concessi a dehors, pubblicità ed eventi.



Milano: più colpiti dalle nuove tariffe le attività del centro

La delibera sul Canone unico patrimoniale, applicato per l’occupazione di aree pubbliche, prevede degli aumenti che non varranno per tutti allo stesso modo (non riguarderanno, ad esempio, le edicole, le attività di trasloco e i mercati scoperti): ad essere maggiormente colpiti dalle nuove tariffe saranno le attività del centro.