Milano, derubato del Rolex in via Sant'Andrea con la tecnica dell'abbraccio

Milano, Rolex sparito dopo un "abbraccio"

Mentre stava camminando in via Sant'Andrea, zona Montenapoleone, è stato avvicinato da una donna che lo ha salutandolo affettuosamente, fingendo di conoscerlo. Poco dopo si è accorto di non avere più al polso il Rolex che indossava. La vittima è un 48enne che appena si è accorto del furto ha chiamato la Polizia. E' accaduto domenica 27 marzo all'ora di pranzo e il Rolex 'Date Just' rubato ha un valore di circa 10mila euro.

