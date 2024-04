Milano Design Week: Tanqueray Nº TEN lancia il progetto Tastemakers

Per la Milano Design Week, Tanqueray Nº TEN collabora con designer e brand pionieristici la cui ricerca dell'eccellenza rispecchia la sapienza nel fare bene i propri prodotti. Nell’ambito della celebrazione di una nuova e vibrante visione del marchio i Tastemakers selezionati dal brand e i prestigiosi brand di design, tra cui Alessi, Meritalia e Kartell, sottolineano il reciproco apprezzamento per la superba maestria e l’espressione artistica in questi due settori distinti.

I valori di i Tanqueray Nº TEN alla Milano Design Week

"Siamo entusiasti di far parte della Milano Design Week 2024, introducendo i valori di Tanqueray Nº TEN e il nuovo design della nostra bottiglia iconica, attraverso un elenco selezionato di eventi con marchi di design di alto livello per celebrare insieme l'eccezionale abilità artistica", ha affermato Nitesh Chhapru, Global Brand Director per Tanqueray e i Super Premium Gins Diageo.

“Tanqueray No. TEN è nato per alzare il livello nella categoria gin e da allora continua ad essere il gin preferito dai migliori baristi del mondo per creare cocktail eccezionali. L’attivazione a Milano è solo il primo passo di un viaggio entusiasmante ed è segno di profondo impegno nell’esplorare il mondo della mixology continuando ad ispirare e ampliare i confini dell’arte nella cultura globale dei cocktail”.

Il programma Tastemakers di Tanqueray

Questa iniziativa legata al mondo del design è un'estensione del loro programma “Tastemakers” appena lanciato a livello globale che comprende alcuni dei principali barman che plasmano la cultura globale dei cocktail oggi, tra cui Agostino Perrone (The Connaught London), Giulia Cuccurullo (Artesian London), Matteo Di Ienno (celebre consulente di bar italiano), e Tiffanie Barriere (USA), barista indipendente inserita nella Tales of the Cocktail Hall of Fame nel 2020. Durante la Milano Design Week, Tanqueray NoTen sarà il gin ufficiale dell’evento Alessi 'Myths Makes Belief' il 15 aprile a Palazzo Borromeo d' Adda e dell’evento Wallpaper* Class of '24 il 16 aprile alla Triennale Milano, servendo in esclusiva il nuovo cocktail iconico Tiny Ten, un Martini fresco e fruttato servito con Tanqueray Nº TEN, succo di pompelmo fresco e spumante. Inoltre, condurrà una master class sulla creazione di questo perfetto cocktail da aperitivo durante l'evento esclusivo di Tanqueray N° TEN, “The Ultimate Aperitivo”, il 18 aprile presso il Giardino Cordusio.

Le sinergie tra il mondo dietro il bancone ed il mondo del design

Matteo Di Ienno ha dichiarato: "Nella creazione dei cocktail, ci sono varie sinergie tra il mondo dietro il bancone e il mondo del design. Proprio come un designer cerca ispirazione nelle icone del design, un barista guarda ai cocktail classici e ai fondamenti del bar per creare qualcosa che non stia solo accanto ai “grandi” ma che può anche allinearsi ai gusti di oggi. Un prodotto ben progettato, sia esso un cocktail, una sedia o anche un edificio, rispetta il suo patrimonio osando infrangere le regole, guidando l'innovazione per creare pezzi unici e prodotti durevoli. Un punto di partenza per me quando creo un cocktail è sempre la struttura e la ricerca dell'equilibrio per creare un aspetto e un gusto coinvolgente. Che si tratti di preparare un cocktail o creare una sedia, i due settori convergono nella ricerca di bilanciare estetica e funzionalità, il tutto mentre favorendo la sperimentazione nel rispetto della tradizione e delle tendenze moderne."

Nato dalla ricerca di un gin meravigliosamente frizzante che elevi l'esperienza dei cocktail, Tanqueray Nº TEN ha continuamente ridefinito la cultura dei cocktail con eccezionale abilità artistica. Ora, per la prima volta, Tanqueray Nº TEN approfondisce l'arte dietro l'amato gin, evidenziando il genio nella mixology e il suo posto nel mondo del design. La Milano Design Week, rinomata per celebrare l'eccellenza del design, è la piattaforma perfetta per mettere in mostra questo genio.

Fraser e il percorso di perfezionamento di Tanqueray Nº TEN

Terry Fraser, Master Distiller di Tanqueray, ha dichiarato: "Nel corso degli anni, il perfezionamento di Tanqueray Nº TEN è stato davvero un progetto di passione per me e per il team. Il gin è stato creato per creare il martini cocktail eccezionale con l'aggiunta di ingredienti botanici come pompelmi, lime, arance e camomilla. Vedo il viaggio intorno al gin e ai profili aromatici come un processo di progettazione, non dissimile dall'ideare, progettare e perfezionare un edificio per un architetto! Tanqueray Nº TEN rende omaggio ai creativi che traggono ispirazione gli uni dagli altri ed è meraviglioso essere in così bella compagnia alla Milano Design Week per valorizzare il mestiere di ognuno."

Continuando la tradizione della ricetta originale del London Dry, Tanqueray Nº TEN si pone come il primo gin ultra-premium. L'essenza dell'impegno sapiente di Tanqueray Nº TEN si riflette magnificamente nella sua bottiglia recentemente ridisegnata che rende omaggio all'arte dello spirito e ai cocktail che ispira. Il design contemporaneo, che ricorda l'iconico shaker da cocktail, presenta un distinto tappo in rame, un cenno al Tiny Ten, un minuto alambicco in rame dove il "cuore agrumato" di Tanqueray Nº TEN viene meticolosamente distillato sotto la supervisione del mastro distillatore Terry Fraser. La bottiglia forte e architettonica incorpora anche un barattolo di vetro a forma di spremiagrumi alla base, a simboleggiare l'utilizzo dell'intero agrume nel processo di distillazione. Nel complesso, è una bottiglia che venera lo spirito audace dell'artigianato umano, costantemente animato da movimenti e texture vivaci, aderendo all'etica di Tanqueray, "generosi nello spirito, celebriamo l'arte del processo".

Durante la Milano Design Week, gli ospiti di questi prestigiosi designer e marchi potranno deliziarsi con il cocktail esclusivo Tanqueray Nº TEN, il Tiny TEN, una squisita miscela di Tanqueray Nº TEN, pompelmo e spumante, mentre ammirano alcune delle migliori mostre presentate durante la settimana. Queste partnership sono solo il primo passo di una relazione molto più profonda e continua con i Tastemakers e brand eccezionali nel mondo del design, con annunci entusiasmanti in arrivo nei prossimi mesi.

A seguire nei prossimi mesi ci sarà anche il lancio della campagna di comunicazione italiana con un nuovo TVC dedicato a Tanqueray N°TEN realizzato a Milano, la capitale dell’aperitivo, che celebrerà l’arrivo della nuova bottiglia nel mercato italiano seguito da una campagna affissione e social.