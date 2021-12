Milano, distrutta da un incendio la filiale Unicredit di piazza Ohm

Un incendio alle 4 della notte ha devastato la filiale Unicredit di piazza Ohm, vicino al ponte di Santa Rita. Sul posto sono intervenuti, e sono tuttora presenti, i vigili del fuoco e la Polizia di Stato. Dai primi riscontri, non si tratterebbe di un tentato furto. Le casseforti, infatti, sarebbero intatte. La filiale era stata da poco ristrutturata, sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause.