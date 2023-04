Milano, domani chiudono i riscaldamenti

Oggi, venerdi' 7 aprile, è l'ultimo giorno della stagione termica iniziata lo scorso 3 novembre. Pertanto a partire da domani, sabato 8 aprile, non sarà consentita l'accensione degli impianti di riscaldamento. Fanno eccezione gli edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura per minori, anziani, fragili, scuole dell'infanzia e asili nido, attivita' industriali e artigianali con specifiche esigenze tecnologiche o di produzione, impianti adibiti a piscine, saune e simili, sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali.

Con lo spegnimento degli impianti, l'Amministrazione comunale riapre dal lunedi' al venerdi' le cinque sedi di uffici comunali

Con la fine della stagione termica e il conseguente spegnimento degli impianti, l'Amministrazione comunale riapre dal lunedi' al venerdi' le cinque sedi di uffici comunali che, in un'ottica di risparmio energetico, dal 3 novembre scorso, aveva scelto di tenere chiuse per un giorno a settimana, il venerdi'. Si tratta delle sedi di via Durando 38, via Bergognone 30, via Pellico 16, via Sile 8 e via Vico 18, in cui lavorano complessivamente circa 2.340 risorse. Nel giorno di chiusura la prestazione lavorativa delle dipendenti e dei dipendenti coinvolti e' avvenuta in modalita' di smart-working, near-working (usufruendo di altre sedi comunali) o ancora attraverso altre tipologie di orario. A partire quindi da venerdi' 14 aprile, si potra' tornare a lavorare presso la propria sede di appartenenza anche il venerdi'.