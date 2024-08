Milano: donna cade dal quarto piano, ricoverata in gravi condizioni

A Rozzano, in provincia di Milano, una donna di 33 anni di origine peruviana è precipitata dal quarto piano di un edificio situato in via Palme 4. L'incidente è avvenuto poco prima delle 4 del mattino, e la donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Humanitas di Rozzano, dove si trova in prognosi riservata.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Il compagno della donna, un uomo di 29 anni, ha immediatamente chiamato i soccorsi, che sono intervenuti con un'automedica e un'ambulanza del servizio Areu. I carabinieri della Compagnia di Corsico hanno avviato un'indagine per ricostruire l'accaduto, interrogando sia il convivente sia i vicini di casa per fare luce sulle circostanze della caduta.