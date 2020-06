Milano, donna per strada con tagli alla gola, grave ma non in pericolo di vita

Attorno alle 6.45 di questa mattina, in piazzale Lotto a Milano, una donna di 49 anni, B.A., è stata portata in codice giallo all'ospedale Niguarda per via di una ferita al collo e al braccio provocata da un'arma da taglio. La donna di origini moldave e' stata trovata da un passante davanti alla pensilina degli autobus in piazzale Lotto. La donna era stata scarcerata 3 giorni fa dal penitenziario di Castrovillari (Cosenza), dove era reclusa per resistenza. Le sue condizioni sarebbero serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Dai primi accertamenti svolti dalla polizia sembra che la donna si sia ferita da sola, un atto di autolesionismo probabilmente già praticato in passato dato che sulle sue braccia i sanitari hanno trovato molte, vecchie, cicatrici.