Milano, donna travolta da un convoglio della linea metropolitana M3

Una donna di circa 50 anni è morta travolta da un convoglio della metropolitana a Milano sulla tratta Corvetto - San Donato della linea M3. L'ipotesi più accreditata è quella di un tragico gesto volontario. Ma la dinamica dell'evento è ancora sotto esame dalle forze dell'ordine. Il conducente del treno, un uomo di 46 anni, non ha riportato ferite e non è stato ospedalizzato. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, personale sanitario con automedica e ambulanza, oltre alle forze dell'ordine per i rilievi necessari.