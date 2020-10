Milano, droga: accordi e complicità. Comune: "Trasferiti gli agenti coinvolti"

"L’Amministrazione, alla luce di quanto accaduto alcuni giorni fa e riportato dal servizio de Le Iene “Milano, accordi economici degli agenti con i complici sulla droga?”, sta attuando i primi provvedimenti di trasferimento per gli agenti che sarebbero coinvolti nei fatti raccontati nel servizio. Eventuali ulteriori misure saranno valutate all’esito delle indagini, per le quali l'Amministrazione e il Comando della Polizia locale di Milano sono già a disposizione dell’Autorità giudiziaria che sta effettuando gli accertamenti sui fatti e le responsabilità.", questa la nota diramata dal Comune.

Il servizio a cui fa riferimento il Comune riguarda una "conversazione che ha tutti i contorni di un accordo economico intorno alla droga. A parlare sarebbero tre vigili della polizia locale di Milano" con un informatore complice del programma. Il servizio realizzato da Luigi Pelazza era nato dalla rivelazione di un ex spacciatore che sosteneva di essere stato contattato all'uscita dal carcere da due vigili della sezione antidroga che gli avrebbero proposto di segnalargli qualcuno che spacciava grandi quantità di stupefacenti in modo da poterlo arrestare e tenersi una parte di droga e soldi, e in cambio gli avrebbero riconosciuto del denaro. Questo il LINK per vedere il video mandato in onda a Le Iene