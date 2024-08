Milano: droga nascosta sotto l'auto con calamite, arrestato 27enne

La polizia di Milano ha arrestato un 27enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'arresto è avvenuto durante un'operazione di controllo nei quartieri Ponte Lambro e viale Ungheria, dove gli agenti del Commissariato Mecenate hanno notato il sospetto conversare con un possibile acquirente all'interno di un'auto intestata a una società di leasing. Dopo essersi diretto verso via Mecenate, ne è scaturito un inseguimento che si è concluso in via Garavaglia, dove l'uomo è stato bloccato in un giardino condominiale.

L'ingegnoso nascondiglio e l'arresto

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato un piccolo involucro contenente 1,2 grammi di cocaina. Successivamente, hanno esaminato l'auto e scoperto una banconota da 50 euro nel vano portaoggetti. Sotto la scocca del veicolo, nascosti in due scatole di caramelle fissate con calamite, sono stati rinvenuti 10 involucri con circa 10 grammi di cocaina. Il 27enne è stato immediatamente condotto in questura, dove attende di essere processato per direttissima.