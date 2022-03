Milano, due aggressioni nella notte. Ambulante minacciato e rapinato

Due aggressioni nella notte a Milano. Alle 4 arrestati in via Felice Casati un 27enne e un 20enne, entrambi marocchini: la Polizia ritiene che siano gli aggressori di un bangladese di 36 anni, minacciato con un coltello e un cacciavite e rapinato dell'incasso della serata di vendita ambulante, 185 euro, e del telefonino cellulare.

Milano, Parco delle Cave: ferito al volto con cocci di bottiglia

In via Dalmine, zona Parco delle Cave, poco prima delle 21, invece, un 28enne di origine salvadoregna, con precedenti, e' stato trovato ferito. Il giovane, soccorso dal 118, presentava diverse ferite al volto e al fianco, inferte, a suo dire, con un coccio di bottiglia. Il 28enne e' stato portato dal 118 in codice rosso all'ospedale di Niguarda, ma non si troverebbe in pericolo di vita. La Polizia non esclude il regolamento di conti fra bande rivali o una questione di spaccio.

