Milano: due arresti per la "truffa dello specchietto"

Milano: due arresti per "truffa dello specchietto"



Truffa dello specchietto. Due uomini di 44 e 55 anni sono stati arrestati a Milano. Gli agenti di polizia li hanno seguiti mentre giravano per le vie del centro alla ricerca di potenziali vittime con cui simulare un finto incidente stradale con danneggiamento dello specchietto retrovisore.

Milano: "truffa dello specchietto", vittima accompagnata al bancomat

Dopo una preliminare richiesta di coinvolgimento delle assicurazioni, i due richiedevano una somma di denaro variabile per il risarcimento sul posto e la chiusura bonaria della controversia. Durante l'ultima truffa, la vittima era stata accompagnata a uno sportello bancomat per prelevare la somma di 200 euro. I due avevano entrambi precedenti per stessa truffa. Il 44enne, in particolare, era già sotto sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Milano e di presentazione alla polizia giudiziaria.