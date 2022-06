Milano, due giovani consumano cocaina in metro davanti agli altri passeggeri

Degradante spettacolo sulla metropolitana rossa di Milano: come testimoniato dai un video diffuso sui social da Milano Bella da Dio, due giovani stendono sullo schermo del telefono cellulare alcune strisce di cocaina, per "consumare" direttamente in carrozza, davanti agli altri passeggeri. Quindi il treno arriva in De Angeli, come annuncia la voce che si sente sullo sfondo.