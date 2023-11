Milano Durini Design, accordo con il Dubai Design District

Milano Durini Design, l'associazione che raggruppa i principali flagship store di arredo Made in Italy del centro città meneghino (tra i brand Cassina, B&B Italia, Barovier & Toso, Porro e Cappellini) ha stretto un accordo con Dubai Design District. La finalità è quella di promuovere la collaborazione, lo scambio di informazioni e le opportunità di networking tra le aziende, i creativi e le istituzioni del design delle due città. Lo riporta Pambianco News.

Le due organizzazioni introdurranno programmi educativi sia a Dubai che a Milano per facilitare le opportunità di apprendimento collaborativo, come programmi di scambio e formazione continua nel campo del design, oltre a formazione aziendale, concorsi di design e collaborazioni di progetti studenteschi. E Milano Durini Design avrà una propria sede a Dubai per ospitare mostre, eventi temporanei ed iniziative di networking. L’associazione promuoverà ulteriormente le iniziative di Dubai Design District con l’obiettivo di far conoscere la comunità creativa e la sua posizione di hub globale per la creatività.

“L’accordo – ha dichiarato Massimo Salamone, Presidente e fondatore dell’Associazione Milano Durini Design – mira a facilitare l’organizzazione di esposizioni temporanee o durature, eventi, conferenze, incontri tra le aziende associate e i referenti della design community a Dubai, siano essi istituzioni o professionisti del settore, con cui sviluppare occasioni di collaborazione a più livelli. Le aziende dell’arredo associate potranno godere di un canale preferenziale per conoscere, selezionare ed entrare in contatto con talenti e creativi attivi nell’area Middle East. Questo sarà possibile attraverso, ad esempio, l’organizzazione di design competition locali che portano alla selezione di nuovi talenti che potranno collaborare su progetti promossi dalle aziende stesse”.

“Inoltre – prosegue Salamone – l’associazione si avvale della collaborazione di Dubai Design District e dei suoi strumenti di comunicazione e marketing per promuovere il design made in Italy, fortemente rappresentato dalle aziende parte dell’associazione. Questo significa, ad esempio, dare visibilità alle attività del Milano Durini District e delle sue aziende, in particolare le iniziative sviluppate durante la Milano Design Week, sul pubblico di Dubai e più in generale del Medio Oriente, al fine di facilitare un incoming qualitativo e più consapevole a beneficio degli associati MDD e per poter valorizzare ancor più l’associazione attraverso un suo processo di internazionalizzazione”.