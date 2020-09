Milano, e-mail ai ghisa: vigili di bella presenza per il 160esimo anniversario



"Con la presente si richiede la disponibilita' di n. 3 agenti a svolgere servizio ordinario festivo di 1° turno domenica 4 ottobre in occasione del 160esimo anniversario della Fondazione del Corpo della Polizia Locale di Milano. Il Personale di bella presenza dovra' indossare la divisa ordinaria senza cinturone e accogliere gli invitati all'ingresso registrati preventivamente". E' il contenuto di una mail con la dicitura "Urgente" nell'oggetto che sta circolando tra i 'ghisa' milanesi che si dividono tra chi ironizza, parlando di "casting", e invece chi e' rimasto offeso dalla richiesta.



Milano: Palazzo Marino su mail a vigili, non e' comunicazione ufficiale del comando



"In merito alla notizia diffusa da alcuni organi di stampa inerente la richiesta di 3 agenti di 'bella presenza' per il 160mo Anniversario della Polizia locale, si precisa che la mail e' stata inviata in via informale da un'agente a un gruppo di colleghi. Non si tratta di una comunicazione ufficiale del Comando della Polizia Locale". E' quanto chiarisce in una nota il Comune di Milano in relazione alla mail che sta circolando tra i 'ghisa' milanesi in cui si richiede che "il personale di bella presenza dovra' indossare la divisa ordinaria senza cinturone e accogliere gli invitati all'ingresso registrati preventivamente" per la cerimonia della festa del Corpo.