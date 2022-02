Milano, educatore dell'oratorio abusa di una 15enne e la manda in ospedale

Accusato di aver abusato di una 15enne, un 27enne ex seminarista ha patteggiato due anni con pena sospesa. Il giovane era aiuto di un parroco e addetto alla gestione di un oratori nel Milanese, da dove era stato poi allontanato. Come riporta Ansa, la notifica di una misura di divieto di avvicinamento all'oratorio ed alla scuola del paese gli era stata notificata in estate.

15enne abusata dall'educatore: la giovane per settimane in ospedale

Ora il patteggiamento ratificato dal gup Sara Cipolla, dopo che l'indagato ha versato anche un risarcimento a favore della famiglia della vittima. L'ex seminarista avrebbe approfittato delle insicurezze della ragazza aveva cominciato con l'invio insistente di messaggi, molti dei quali sui social, per poi andare oltre. La giovane era addirittura rimasta ricoverata per alcune settimane a causa delle gravi conseguenze psicologiche e fisiche conseguenti agli abusi ed alle violenze.

Per l'educatore le accuse sono state di violenza sessuale aggravata e produzione di materiale pedopornografico.