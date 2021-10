Milano, Elena Buscemi eletta presidente del Consiglio comunale



Elena Buscemi è stata eletta presidente del Consiglio comunale di Milano con 35 voti, superando il quorum richiesto di 33 preferenze. Sono state 12 le schede bianche, una nulla e una per il capogruppo Pd Filippo Barberis. B



uscemi era stata indicata dal Partito democratico come presidente dell'aula. Al primo giro, andato a vuoto, Buscemi aveva conquistato 31 voti, 6 erano andati a Barberis e uno a Gabriele Rabaiotti, più otto bianche e tre nulle. "Ascolterò sempre ciò che proviene da ognuno di voi con rispetto - ha detto la presidente Buscemi - Essere consiglieri comunali è una grande occasione di crescita e politica, sono più di trent'anni che non c'è una presidente del consiglio comunale donna: pretenderò da me stessa trasparenza e rigore", ha aggiunto.



Lobby nera: in piazza Scala presidio per chiedere dimissioni



Dai Sentinelli ai centri sociali fino ai Verdi e Rifondazione comunista sono oltre un centinaio al momento le persone che stanno protestando in piazza della Scala, mentre dentro Palazzo Marino si sta svolgendo la prima seduta del Consiglio comunale, per chiedere "le dimissioni dei consiglieri della Lobby nera" emersa dall'inchiesta di Fanpage, tra cui c'e' la consigliera di Fratelli d'Italia Chiara Valcepina . I manifestanti del centro sociale Cantiere sono arrivati in piazza con un trolley come quello che il giornalista sotto copertura di Fanpage ha consegnato a Roberto Jonghi Lavarini, il Barone nero, durante l'inchiesta video.