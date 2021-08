Milano, elezioni comunali: sfida aperta, ma Sala vicino al 50%. Sondaggio





Secondo il sondaggio BiDiMedia realizzato tra il 25 e il 27 agosto, nel capoluogo lombardo la corsa per la poltrona di sindaco è ristretta ai candidati di Centrosinistra e Centrodestra, Beppe Sala e Luca Bernardo. Il sindaco uscente è però in testa e punta alla vittoria al primo turno.

Chi vincerà: cosa ne pensano i milanesi?

Prima delle intenzioni di voto, BiDiMedia ha chiesto al campione chi pensano sarà il nuovo inquilino di Palazzo Marino, indipendentemente dal proprio voto. Il risultato è netto: la maggioranza assoluta crede alla riconferma di Beppe Sala. Solo il 21% vede probabile la vittoria di Luca Bernardo, mentre il 25% non sa/non risponde.

Il voto alle liste

Nel 2016 le coalizioni di Cdx e Csx erano quasi alla pari intorno al 41%, con le liste a sostegno di Sala avanti di pochi decimi di punto. Dopo 5 anni, la forbice si è allargata e oggi la coalizione guidata dal PD è avanti di circa 3 punti percentuali (44,9 a 41,6%). Il PD si conferma primo partito cittadino con il 24%; un calo di 5 punti dal 2016 quando però nel Csx si presentarono solo 4 liste contro le 8 del 2021. La forte concorrenza interna si evidenzia soprattutto nella Lista Sala, che sfiora il 9%, e nei Riformisti, formazione che somma partiti e movimenti liberali, sopra al 5%. Milano Unita - Sinistra per Milano è vicina al 3%.

Il Centrodestra si presenta con la classica formazione con i 3 partiti maggiori più la lista civica del candidato (3%) e Noi con L'Italia, poco sotto al punto percentuale. La competizione tra alleati vede al momento ancora prima la Lega - secondo partito milanese con il 16% - incalzata però da una FdI in forte ascesa al 14%. L'esito di questa sfida interna potrebbe cambiare diversi equilibri nel centrodestra milanese. Forza Italia, ben lontana dai fasti del passato, si ferma al 6,7%.

Il voto ai candidati

Nelle intenzioni di voto agli aspiranti primi cittadini, il vantaggio del sindaco uscente di Csx è più netto rispetto a quello della coalizione che lo sostiene: Beppe Sala secondo il sondaggio BiDiMedia tocca il 47,1% contro il 39,8 di Luca Bernardo candidato da Lega e alleati. Un netto rafforzamento per l'attuale inquilino di Palazzo Marino, che nel 2016 arrivò solo al 41%, 1 punto sopra lo sfidante Stefano Parisi.

Staccatissimi tutti gli altri candidati: 5,1 per Layla Pavone del M5S, 3,1% per Mariani della Sinistra, 2,1 per Gianluigi Paragone; tutti gli altri candidati non arrivano al punto percentuale.

E' importante notare come Sala riesca ad ottenere oltre 2 punti più delle liste che lo sostengono, sintomo di buon apprezzamento.