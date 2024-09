Milano: entro 15 giorni 7 piazze davanti a scuole saranno pedonali

Sette piazze da vivere e fruire e oltre 7mila metri quadri resi pedonali, che l’Amministrazione consegnerà alla cittadinanza entro il prossimo 5 ottobre. Prendono forma i progetti del bando “Piazze aperte per ogni scuola”, l’avviso pubblico promosso dal Comune di Milano in collaborazione con l’Agenzia Mobilità Ambiente Territorio (amat), Bloomberg Associates e Global Design Cities Initiative, che ha raccolto decine di proposte provenienti da scuole, cittadini, associazioni e commercianti per aumentare la sicurezza e il benessere di coloro che frequentano gli spazi a ridosso dei plessi scolastici.In tutti i nuovi spazi, colorati e trasformati in chiave di urbanismo tattico, vengono firmati altrettanti Patti di collaborazione per progetti di cura e valorizzazione degli stessi, dal basso.

È via Pescarenico, nel Municipio 5, la prima ad essere restituita a bambine e bambini. Viene inaugurata oggi la nuova piazza nel quartiere Torretta, nei pressi del Naviglio Pavese, e contestualmente presentato un calendario di iniziative aperte alla cittadinanza, con inaugurazioni, feste, assemblee pubbliche, firme di patti di collaborazione e colorazioni che si terranno a partire da oggi e nell’ambito del “No parking day”, delle Mobility e Green Week e del Forum della Partecipazione (dal 3 al 6 ottobre alla Fabbrica del Vapore), nelle strade oggetto di interventi di urbanismo tattico davanti agli istituti scolastici.Un modo per dare nuovo impulso e accelerazione al percorso di trasformazione che interesserà decine di spazi della città e per raccontare a cittadini e cittadine il perché e come cambieranno interi quartieri di Milano.