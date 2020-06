Milano, estintore contro autista sulla linea 90/91

Un 23enne egiziano e' stato denunciato per interruzione di pubblico servizio dopo aver fatto interrompere una corsa del filobus della linea 90/91. Intorno alle 20.45 il conducente ha dovuto fermare il filobus 91 perche' il giovane stava avendo un'accesa lite con una coppia. Quando il dipendente dell'Atm di 44 anni e' intervenuto, il 23enne ha afferrato l'estintore e gli ha spruzzato contro il contenuto colpendolo con un getto al viso. In evidente stato di agitazione il nord africano e' sceso dalla vettura dove ha trovato e infranto una bottiglia di vetro e afferrato un bastone di legno con i quali ha minacciato il personale della security dell'Atm che nel frattempo era arrivato su segnalazione dell'autista. Prima che potesse colpire gli addetti sono giunti gli agenti delle Volanti che hanno bloccato il giovane. Il conducente e' stato accompagnato in codice verde per accertamenti all'ospedale Fatebenefratelli.