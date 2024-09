Milano Fashion&Jewels più di una festa: destination unica per sperimentare creatività e offerta senza limiti

Dal 14 al 17 Settembre a Fieramilano (Rho) torna Milano Fashion&Jewels, manifestazione unica dedicata al mondo del gioiello e dell’accessorio moda, che si distingue per la sua capacità di presentare prodotti esclusivi e di alta qualità, rispondendo alle esigenze di chi cerca il meglio in termini di creatività, artigianato e pratiche sostenibili. Con oltre 650 brand, il 50% dei quali proveniente da 37 diversi paesi

stranieri, la manifestazione rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso culture e tradizioni diverse, proponendosi come un contenitore privilegiato di creazioni e di idee la cui base è costituita da un lavoro di ricerca dispiegato in prodotti esclusivi e di qualità, originali per il loro contenuto di innovazione e artigianalità. Perché la sapienza del fatto a mano, il patrimonio culturale ed espressivo che rappresenta l’anima delle creazioni nate e sviluppate sotto l’egida dell’intelligenza artigianale è sempre più

imprescindibile.

Milano Fashion&Jewels: tre padiglioni per un concentrato di creatività, artigianalità e innovazioni

Un appuntamento irrinunciabile per gli addetti del settore e per le piccole e medie imprese desiderose di espandere il proprio mercato a livello globale, che segue un percorso suddiviso in tre diversi padiglioni, che corrispondono alle tre sezioni della mostra - Fashion Accessories & Apparel, Jewellery, F&J

Delivery – e si pone come un concentrato di idee e di visioni, espresse

attraverso collezioni in grado di soddisfare i desiderata di un pubblico esigente,

proponendo anche nuove sinergie che possano fa germogliare stimoli creativi

e occasioni di business.

La sostenibilità come trama dell'evento

Milano Fashion&Jewels si distingue inoltre per la sua attenzione alla sostenibilità, tema che stagione dopo stagione diventa sempre più centrale , ospitando lo spazio Exploring Sustainable Fashion, curato da Guya

Manzoni e Marina Savarese - fondatrici di Sfashion-net la rete dedicata ai brand di moda slow, critica e indipendente. Un'area dedicata a undici realtà che da sempre hanno la sostenibilità nel loro DNA e che propongono collezioni di abbigliamento e accessori realizzati secondo pratiche ecologiche e processi rispettosi dell'ambiente. Importante nota che conferma grande attenzione al tema è inoltre il fatto che

Milano Fashion&Jewels continua il suo impegno e attenzione verso i temi della sostenibilità, già iniziato nel 2022, misurando l'impronta di carbonio con l'obiettivo di ridurre progressivamente le emissioni di CO2.

Milano Fashion&Jewels: uno sguardo verso i trend e i giovani creativi del futuro

Milano Fashion&Jewels, edizione dopo edizione, conferma la sua identità di osservatorio privilegiato aprendosi a un’esplorazione sempre più approfondita verso i trend futuri. Questo grazie alla collaborazione con Poli.Design che dà vita a due aree che raccontano la visione del futuro frutto delle menti di giovani talenti. La prima, VISIONAIRES, con la sua inedita veste “for fashion”, è dedicata ai #visionaires che hanno collaborato con direttori creativi e fashion stylist mettendo il loro genio al servizio della moda e qui

tradotto in un viaggio nel cuore stesso del gioiello, tra materiali, forme e stili diversi. E la seconda, DESIGN DIRECTIONS, uno spazio multimediale deputato a tracciare le linee guida per il gioiello moda e l’accessorio del prossimo biennio indagando due nuove macro-tendenze, BeautyPure e AdoraBold.

Milano Fashion&Jewels, un calendario ricco di talk, workshop e masterclass

Senza tralasciare che una delle sfide di Milano Fashion&Jewels è quella di fare sistema anche attraverso momenti di incontro e di approfondimento, declinati in un ricco calendario di talk, workshop e masterclass chiamato a promuovere il confronto e il dibattito sui temi più importanti per i retailer del settore e, al contempo, a portare avanti un’overview aggiornata sull’attualità. Dalle strategie marketing per le piattaforme social all’analisi a 360 gradi sul commercio, passando per i nuovi protagonisti del web, con un occhio all’armocromia fino all’attesissima Master Class con Elle. E poi WeLoveModainItaly by CNA Federmoda, un’ iniziativa che celebra l'artigianato italiano con un focus su innovazione e tradizione. Suddiviso in due aree collettive, una dedicata ad accessori e abbigliamento e l’altra ai gioielli, ospita realtà imprenditoriali che esprimono al meglio la qualità della manifattura italiana e ancora "Ready to Show@Mfj", uno spazio interamente dedicato al sourcing di abbigliamento e accessori moda, realizzato in collaborazione con Georges Papa, figura di spicco nel fashion system e nell'organizzazione di eventi moda a livello internazionale, che vedrà la partecipazione di produttori selezionati da tutto il mondo, per offrire un’ampia gamma di proposte.



Milano Fashion&Jewels dal 14 al 17 settembre 2024 (sabato 14, ingresso visitatori solo su invito) –fieramilano (Rho):

Padiglione 6 _JEWELLERY

Padiglione 10_ FASHION ACCESSORIES & APPAREL

Padiglione 7_ F&J DELIVERY together with TheOne Milano e MIPEL Overseas