Milano, Fashion Students Runway 2024 al Distretto 4

L'attesa sfilata di FSR - Fashion Students Runway 2024 si svolgerà in una nuova location d’eccezione: il Distretto 4, situato in Via Vincenzo Toffetti 25 a Milano. Un nuovo spazio dove i partecipanti potranno vivere un’experience indimenticabile, circondato dall’energia creativa di 16 talentuosi designer emergenti. Distretto 4 offre l'ambiente perfetto per un evento all’avanguardia, grazie alla sua atmosfera industrial-chic e spazi flessibili che si adattano alla visione di una sfilata spettacolare e immersiva.

FSR - Fashion Students Runway 2024 è un evento dedicato ai giovani talenti delle principali scuole di moda italiane, con una particolare attenzione alle istituzioni milanesi. Il 26 settembre, subito dopo il periodo clou della Milano Fashion Week, 16 designer emergenti avranno l'opportunità di sfilare di fronte a un pubblico di appassionati di moda, professionisti del settore e media internazionali.

Milano, musica fino a tarda notte al Distretto 4

La serata inizierà con un cocktail di benvenuto alle ore 20:00, seguito dalla sfilata che prenderà il via alle ore 22:00. A coronare la serata, un afterparty esclusivo dalle 23:00, animato dai DJ set di Federica Delsale, Antonio Ferraro e AIN’T GEORGE, per ballare fino a tarda notte.

I DJ della serata:



Federica Delsale, ex modella e influencer, è ora una delle DJ più richieste della scena internazionale, suonando per alcuni dei brand di moda più importanti.



Antonio Ferraro (alias ÄFSEL), noto tour manager, ha infiammato le consolle di club tra Italia e Stati Uniti.



AIN’T GEORGE, uno dei nomi più seguiti della scena melodic house techno milanese, farà vibrare la pista con il suo sound energico.



Giulio Di Caro, in arte Jayofdear, ha intrapreso un viaggio artistico nella tech house che lo ha portato a collaborare con DJ di grande prestigio. Grazie al suo talento, si è esibito su alcuni dei palchi e nei club più rinomati d’Italia e d’Europa.