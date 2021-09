Milano, Ferrari Store riapre dopo il restyling

Lo store Ferrari riapre dopo un profondo restyling. Ora può contare infatti su un triplo ingresso e 14 vetrine tra via Berchet, via Foscolo e via San Raffaele. I ben 900 metri quadri dello store sono stati ristrutturati e ripensati dallo studio d’architettura Sybarite. Ora il negozio si presenta come un vero e proprio concept store contenente l’intero mondo Ferrari, fra cui anche le recenti le collezioni prêt-à-porter maschili e femminili che hanno decretato l’ingresso della scuderia di Maranello nella moda.

Governa dall'altro lo store un’auto di Formula 1, a grandezza naturale, sospesa sull’atrio centrale, fedele copia della monoposto con cui Michael Schumacher vinse il Campionato mondiale nel 2002. Al piano inferiore è possibile godersi un’esperienza e-sport attraverso tre simulatori semi-professionali che riproducono le emozioni che si vivono durante competizioni automobilistiche. Al piano superiore un suggestivo mix inedito di prodotti e installazioni.