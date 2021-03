Milano: FI, da Sala ennesima umiliazione al Pd



"La svolta Verde di Sala nasce dalla delusione perche' a Roma nessuno pensa mai a lui. E' l'ennesima umiliazione per il PD milanese, che per anni ha svolto l'ingrato compito di portare voti al sindaco". Cosi' il capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano, Fabrizio De Pasquale, ha commentato in una nota la scelta del sindaco di aderire al partito dei Verdi europei.



"Ora il centrodestra candidi a sindaco un vero uomo del fare. Diamo rappresentanza alla Milano che vuol lavorare, che vuole fare impresa e solidarieta' concreta, senza inseguire le fumose utopie green che bloccano la citta' e distruggono lavoro e benessere", ha aggiunto. Per il consigliere comunale del partito, Alessandro De Chirico, "il sindaco scarica il PD dell'amico, da lui definito, Enrico Letta per diventare leader se stesso e di un partito che non c'e'. Gli faccio tanti auguri, adesso pero' deve dire ai milanesi cosa pensa su alcuni temi. Primo tra tutti l'abbattimento dello stadio. Gli ambientalisti sono stati molto critici sui suoi 'dico e non dico'. Sui tanti temi di sviluppo urbano non potra' piu' demandare ad altri le decisioni cruciali per la crescita di Milano, ora dovra' metterci la faccia".