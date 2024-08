Milano, violenza domestica in aumento: fino a 30 denunce per Codice Rosso al giorno, più maltrattamenti figli-genitori

Milano: violenza domestica in aumento, fino a 30 denunce per Codice Rosso al giorno

A Milano, cinque anni dopo l'introduzione del Codice Rosso, gli interventi per violenza domestica e reati contro i più vulnerabili sono in costante aumento. Ogni giorno, si registrano fino a 30 episodi, con la maggior parte degli imputati (circa il 92%) costituita da uomini, coinvolti in reati come maltrattamenti, stalking e violenza sessuale. Questi crimini rappresentano oltre il 70% delle misure emesse dai giudici nel 2023. Preoccupa anche il crescente coinvolgimento di giovani adulti: il 45% degli imputati ha tra i 18 e i 45 anni, segno di un patriarcato culturale ancora radicato nelle nuove generazioni.

Crescita delle denunce da parte dei genitori contro i figli

Accanto all'aumento delle denunce per violenza di genere, si registra anche una crescita preoccupante dei casi di maltrattamento dei genitori da parte dei figli. Questa tendenza, in costante crescita sin dal periodo del Covid, riflette un problema crescente all'interno delle mura domestiche. Spesso legati a problemi psichiatrici o all'abuso di sostanze, molti giovani diventano una minaccia per i loro stessi familiari, spingendo i genitori a ricorrere alla legge per proteggersi. La paura e la difficoltà di gestire situazioni sempre più complesse portano così a un incremento delle denunce in questo ambito.