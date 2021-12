Milano, incendio all'hotel Michelangelo. FOTO

Milano, hotel Michelangelo in fiamme

I vigili del fuoco stanno intervenendo all'hotel Michelangelo, albergo dismesso a due passi dalla Stazione Centrale di Milano, per un incendio. L'hotel era stato adibito a Covid hotel nella prima fase dell'emergenza.

Da pochi minuti un incendio sta divampando all'interno dell'hotel Michelangelo. Il rogo, stando a quanto riferito alla 'Dire' dai primi soccorritori, ha colpito la tromba dell'ascensore che "ha fatto da camino per il fumo". Tuttavia, la cosa più importante è che la struttura era chiusa (all'interno solo qualche operaio) e quindi attualmente non si registrano feriti. Sul posto stanno operando Vigili del fuoco, Polizia, Areu, e Croce Rossa per domare definitivamente le fiamme.