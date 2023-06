Milano: gli IBM Studios ospitano il W3Summit

Milano in prima linea come punto di riferimento dell’innovazione tecnologica e trasformazione digitale: è in arrivo il W3Summit Milano, evento internazionale dedicato al futuro e all’evoluzione del WEB3.

Con il patrocinio di B3YOND, il collettivo d'élite delle migliori aziende Web3 europee, che comprende una vasta gamma diversificata di servizi e progetti, con l'obiettivo di rivoluzionare il panorama digitale e SheTech, un'organizzazione non-profit fondata con l'obiettivo di colmare il divario di genere nel mondo della tecnologia, del digitale e dell'imprenditoria, attraverso attività di networking, empowerment e formazione, è destinato a diventare un appuntamento annuale.

Il W3Summit Milano presso IBM studios il 27 giugno

Il Summit, nella sua prima edizione, si svolgerà in una giornata di speech e tavole rotonde il giorno 27 giugno 2023 a Milano presso IBM Studios, nel cuore pulsante della città.

Un appuntamento di interesse nazionale, ma dallo spirito cosmopolita: partner, speaker, ospiti e partecipanti provenienti da tutto il mondo animeranno la venue del primo evento specializzato del Web3 in Italia.

Tra roundtables, speech e workshop interattivi, il W3 Summit mira a rendere il mondo del Web3 accessibile a tutti.

Grazie ai tre pilastri su cui è strutturato, Understand, Experiment e Network, l’evento sarà uno spazio di dialogo, formazione, contaminazione e intrattenimento sia per neofiti e curiosi che per gli esperti e pionieri del settore.

W3Summit Milano: gli speaker confermati

Tra gli speaker già confermati: Davide Sgherri Head of New Media Dolce&Gabbana, Matteo Fedeli Ceo Siae, Alessandro De Grandi Ceo The Nemesis, Maria Enrica Angelone Ceo Wallife, Valeria Portale Head of Innovative Payments Observatory; Blockchain & Web3 Observatory PoliMi, Laura Pan Lecturer at SDA Bocconi, Pietro Lanza Blockchain Director IBM.

“Crediamo profondamente nell’importanza di creare uno spazio di scambio, condivisione e confronto, duraturo e scalabile, aperto a tutti, l’evento è la prima edizione e mira ad essere un appuntamento annuale,” dichiara Sara Noggler Ceo di Polyhedra, Linkedin Top Voices 2023 Web3, ideatrice e curatrice dell’evento.

L’universo del Web 3.0 a portata di tutti

W3Summit nasce con l’obiettivo di mostrare il potenziale dell’universo NFT, Crypto e Metaverso, coinvolgendo gli attori che ne compongono le fila. Un luogo di incontro e incubatore di nuove sinergie, creando un ponte tra aziende Web3 e tradizionali.

I biglietti saranno disponibili anche tramite NFT e conterranno tutte le informazioni dell’evento come agenda, password WiFi ed orari e daranno accesso ad esperienze esclusive; per ricevere l'NFT basterà cliccare sul link che si riceverà via email, e in pochi step verrà creato un account su Walletplace, wallet non-custodial di Bcode che permetterà di ricevere, gestire e trasferire NFT gratuitamente e senza bisogno di crypto.