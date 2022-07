Milano guida la ripresa: i prezzi dei negozi salgono del 2,4%

L'Osservatorio sul mercato immobiliare di Nomisma ha fotografato l'andamento dei prezzi per uffici e retail in 13 città italiane tra cui Milano tra il primo semestre 2021 ed il primo semestre 2022. A guidare i rialzi a livello nazionale è Milano, che, come riferisce Pambianco News, fa segnare un +2,4% nel periodo preso in analisi. Globalmente Nomisma ha registrato una crescita pari allo 0,3% su base tendenziale e un incremento dello 0,8% su base congiunturale.

Milano: +6,3% nel costo delle case

Milano capofila anche nella classifica del segmento case, con un aumento di ben il 6,3%. Il capoluogo lombardo è anche la città in cui più rapidamente avviene la vendita di immobili: in media 8,7 mesi di attesa per gli uffici e 8,3 per i negozi.