Milano ha grandi progetti per il futuro: l'evento di Maran

"Milano ha grandi progetti per il futuro". Questo il titolo - che è anche un programma - dell'appuntamento di lunedì 16 luglio, alle 21, che l'assessore Pierfrancesco Maran ha dato ai suoi sostenitori e ai cittadini per dibattere del futuro di Milano.



L'incontro, che si terrà allo Spirit De Milan, in via Bovisasca 57, sarà occasione per fare il punto della situazione e capire cosa ci aspetta nei prossimi mesi di campagna elettorale. E secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, ci sarà anche l'ex inquilino di Palazzo Marino Giuliano Pisapia, con il quale Maran ha mosso i primi passi da assessore milanese ormai dieci anni fa.