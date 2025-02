Milano, i divorzi sono più della metà dei matrimoni. Crollo delle nozze in Chiesa. I numeri

Milano, i divorzi sono più della metà dei matrimoni

Su duemila matrimoni a Milano piu' della meta' finisce. Lo rileva la lettura di dati incrociati del Comune di Milano e dell'ordine degli Avvocati della citta'. A Milano nel 2024 ci sono stati 2.487 matrimoni di cui religiosi (cattolico) 450, civile 2.018, Geova 7, altri riti 12. Nel 2023 sono stati 2765 di cui religiosi (cattolico) 478, civili 2.270, Geova 7, altri 10. Erano 4264 i matrimoni nel 2003 e 3161 nel 2012. Ma a guardare i divorzi si nota che nel 2023 sono stati 1673, in calo rispetto ai 2229 del 2019, mentre le separazioni nel 2023 sono state 1.166, anche queste in calo rispetto alle 1758 del 2019. Le unioni civili invece per il 2023 si assestano a 207, 178 secondo dati provvisori nel 2024.

A Milano il primo corso prematrimoniale laico e gratuito in Italia

Comune di Milano e Ordine degli Avvocati di Milano hanno presentato oggi un progetto unico nel suo genere in Italia: il primo corso prematrimoniale laico e gratuito per coloro che si apprestano a contrarre matrimonio o unione civile. Fino ad oggi, i percorsi di preparazione al matrimonio si sono svolti quasi esclusivamente in ambito religioso, senza una formazione laica specifica sugli aspetti giuridici e civili dell’istituto matrimoniale. Questo nuovo progetto colma un vuoto, offrendo ai futuri coniugi un’opportunità preziosa per comprendere a fondo i diritti e i doveri connessi al matrimonio e all’unione civile.

Attraverso una serie di incontri con avvocati esperti di Diritto di Famiglia, i partecipanti potranno approfondire tematiche fondamentali come il regime patrimoniale, la responsabilità genitoriale e gli strumenti di risoluzione delle controversie, al fine di affrontare con maggiore consapevolezza la scelta giuridica.

Milano, il crollo dei matrimoni religiosi (-77%), piccola cresciti di quelli civili

“A Milano – dichiara l’assessora ai Servizi civici e Generali Gaia Romani – i numeri ci dicono che il calo dei matrimoni registrato in vent’anni (-35%) è guidato dalle celebrazioni di tipo religioso (-77%) e non da quelle civili, cresciute invece del 5%. Alla luce di questi dati, abbiamo deciso, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Milano, di promuovere questo corso perché crediamo che sia giusto consentire ad ogni coppia di prendersi cura delle proprie scelte, in modo che possa farlo in un modo consapevole. Estendere una possibilità finora pensata solo per chi si unisce in matrimonio religioso, anche a coloro che contraggono matrimonio o unione civile, ci sembra un risultato importante e soprattutto in linea con l’evoluzione della società, che ci auguriamo i nostri cittadini e cittadine apprezzeranno”.

Osculati: "Importante approfondire in modo laico gli aspetti della vita coniugale"

“Sono felice di aver portato l’attenzione del Comune di Milano, su una proposta che punta a prendersi cura delle persone e delle coppie in particolare – aggiunge la vicepresidente del Consiglio comunale Roberta Osculati, firmataria di un odg su questo tema –. La scelta di vivere con un’altra persona, che sia una convivenza, un matrimonio o un’unione civile, a qualsiasi età della vita e indipendentemente dal contesto o dal pregresso in cui si realizza, comporta sempre una rimodulazione della vita personale su molti livelli e richiede dunque un riequilibrio di diversi fattori, che a volte si danno per scontati e che nel tempo potrebbero invece trasformarsi in problemi. Approfondire in modo laico alcuni aspetti della vita coniugale è un primo segnale di attenzione e di accompagnamento al formarsi di un nuovo nucleo familiare”.

La Lumia: "Il posto dell'avvocatura è accanto ai cittadini ed ai loro diritti"

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Antonino La Lumia commenta: “Il matrimonio è un passo importante, che comporta diritti e doveri giuridici spesso poco conosciuti. Con questa iniziativa proseguiamo la nostra vicinanza e collaborazione con il Comune di Milano. Sono molti i progetti di promozione della legalità che ci vedono promotori a favore della collettività milanese. Come avvocatura riteniamo che la nostra funzione sociale sia di cruciale importanza: il nostro posto è accanto ai cittadini in ogni occasione in cui in gioco ci siano diritti da affermare e tutelare”.

L’avvocato Alessandro Mezzanotte, Coordinatore della Commissione Responsabilità sociale dell’Avvocatura e responsabile del progetto, aggiunge: “Si tratta di un’iniziativa innovativa e necessaria. La scelta di sposarsi o unirsi civilmente non è solo un atto d’amore, ma anche un impegno giuridico. Il nostro obiettivo è accompagnare i futuri coniugi in un percorso di comprensione delle implicazioni legali, affinché possano compiere scelte consapevoli e informate. La Commissione che coordino è impegnata su più livelli, dalle scuole, agli sportelli di orientamento legale diffusi nel territorio, alle iniziative legate al contrasto della violenza di genere”.

Il corso è aperto a tutti coloro che intendono sposarsi o unirsi civilmente e prevede la partecipazione di avvocati esperti in diritto di famiglia.

Il corso è gratuito e si svolge nelle seguenti date:

primo ciclo di incontri: 19 e 26 marzo, 2 e 9 aprile;



secondo ciclo di incontri: 7 e 14 maggio, 21 e 28 maggio.

Ogni incontro ha una durata di 45 minuti circa e si terrà a Palazzo Marino, all'interno della sala “Franco Brigida”.