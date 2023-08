Milano, i migliori locali che restano aperti anche ad agosto

Milano non chiude ad agosto. Complice anche la sua ritrovata vocazione turistica, numerosi sono i bar, ristoranti e locali che non abbassano le serrande nel mese tradizionalmente dedicato alle ferie. Per chi resta in città e per chi sceglie di visitarla proprio in questi giorni, Il Gambero Rosso ha fatto una selezione dei posti migliori in cui godersi un pranzo, una cena o una serata nel clima più informale e rilassato che Milano sa offrire ad agosto.

Nell'elenco c'è L'Alchimia, in viale Premuda 34: "Un cocktail e una cena nel salotto buono di Milano". Da Barbacoa (via Slapater 19), invece sono disponibili 14 tagli di carne preparati col metdo del rodizio. Churrascaria direttamente da San Paolo. In via Fatebenefratelli 2 ecco Bioesserì, pizzeria con ingredienti bio farine macinate a pietra, lievitazione naturale per pizze tonde digeribili e leggere. Altra pizzeria in via Bergognone 24: Cocciuto, con altre tre sedi in città è "un concept felicemente replicabile e replicato dove regna la napoletana doc".

I migliori bistrot milanesi aperti ad agosto

In via Fiori Chiari il bistrot Casa Fiori Chiari offre una "impostazione chic ma disinvolta, tanti coperti e tavoli all’aperto". Sempre in via Fiori Chiari, al civico 1A, ecco Vesta: "Uno spettacolare spazio esterno con scalinata modello Sanremo e due interni, dove fare aperitivo e dopocena, sedersi al ristorante o ai due banconi" Restando in tema bistrot, in via Galvani 12 ecco CotoliAMO dell’Hilton Milan. La tradizionale orecchia d'elefante è affiancata da classici regionali. Mixology di livello.

Eataly, in piazza XXV Aprile, presenta il rinnovato drink bar all’aperto buono "per un aperitivo a tutte le ore della giornata, oltre che per mangiare sin dalla colazione" Ancora alla voce bistrot: Portico 84 Coffee&Co dell’Urban Hive Milano in corso Garibaldi 84: "Concept contemporaneo - firmato dall’esperto Dom Carella - aperto da mattina a sera in un ambiente moderno e cosmopolita". Ed ancora: Un Posto a Milano in via privata Cuccagna 2: "Un fazzoletto di campagna in città con orto annesso da cui arriva tutto il vegetale che finisce nelle mani di Nicola Cavallaro". Menzione anche per la Tipografia alimentare, in via Dolomiti 1: "Rimane sempre il posto perfetto per un caffè da soli o in compagnia, per un pranzetto al volo o una cena più strutturata"