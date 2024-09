Milano, i vigili del fuoco soccorrono un uomo di 220 chili con una barella titan bariatrica



I vigili del fuoco del Distaccamento di via Sardegna insieme al nucleo SAF della sede centrale sono intervenuti domenica per consentire il soccorso ad una persona obesa di 220 Kg abitante a Milano in via Pianella 5. L'uomo di 43 anni, affetto da insufficienza respiratoria perl'eccessivo peso, è stato calato tramite la barella "titan bariatrica" non potendo i sanitari del 118 recuperarlo dal vano scale. Dopo l'intervento degli uomini del Comando di via Messina, è stato affidato al 118 e trasportato alla Multimedica di Sesto San Giovanni per le cure necessarie.