Milano, il cinema Odeon si dimezza e lascia spazio a un grande magazzino

Milano, lo storico cinema Odeon si dimezza e lascia spazio a un grande magazzino

Lo storico cinema Odeon, a due passi dal Duomo, sarà presto dimezzato passando da dieci a cinque sale. E' la decisione del proprietario dell'immobile, DeA CapitolReal Estate, che attraverso propri fondi riservati a investitori intende realizzare un grande magazzino dalle ambizioni in grado di sfidare La Rinascente. Lo riferisce il quotidiano Il Giorno, che parla di tempi brevi per la rifunzionalizzazione del The Space-Odeon nel cuore di Milano. Ancora non è stato tuttavia siglato alcun accordo con marchi specifici, ma c'è già il parere favorevole del Municipio 1. Saranno riqualificati gli ingressi all'edificio con la creazione di una ampia area pedonale.