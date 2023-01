Milano, il Comune annuncia i primi tagli alle corse della metropolitana

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Il Comune annuncia i primi tagli al metrò – lo scrive il Corriere Della Sera - che dovrebbero partire nei prossimi mesi, a partire dalla primavera, con l’obiettivo che abbiano il minor impatto possibile sui passeggeri. A queste riduzioni si potrebbe affiancare anche un’ulteriore intervento del servizio in superficie, che arriverebbe alla soppressione di qualche linea. Il passaggio è stato annunciato dall’assessora alla Mobilità, Arianna Censi, in una serie di incontri ristretti che si sono tenuti nei giorni scorsi con presidenti e rappresentanti di alcuni municipi della città, a partire da quelli interessati dall’apertura del primo tratto (e di quello futuro) della M4. Sul tema non esistono però ancora comunicazioni pubbliche ufficiali.

I conti del Comune e l'aumento del costo dell'energia

Alla base ci sono esigenze di bilancio, legate in particolare all’aumento del costo dell’energia. L’elettricità per far viaggiare i mezzi pubblici nel 2023 costerà il triplo rispetto al 2022, con un esborso per l’Atm che, da circa 50 milioni, dovrebbe salire secondo le ultime previsioni a 150-160 milioni. Ecco perché dopo una prima, contenuta riduzione delle corse di bus e tram che scatterà dal prossimo 30 gennaio (il 3 per cento del servizio), si potrebbe arrivare al passo successivo nella road map già tracciata per il contenimento dei costi, con una «razionalizzazione» anche dei passaggi della metropolitana. Lo scenario annunciato nei giorni scorsi nasce dalla confluenza di due elementi. Da una parte, appunto, l’aumento monstre dei costi dell’energia. Dall’altra, una valutazione sulla domanda di trasporto.