Milano, il Comune vieterà i coriandoli di plastica a Carnevale

Il Comune di Milano vieterà i coriandoli in plastica ed altri altri prodotti simili in occasione di feste, manifestazioni ed eventi e durante la celebrazione del carnevale. E' quanto chiesto dai Verdi con un ordine del giorno che e' stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta di lunedì 11 luglio con 29 voti favorevoli e 10 astenuti. Il documento chiede al sindaco di vietare l'utilizzo di questi coriandoli e di promuovere un'adeguata campagna di informazione e sensibilizzazione. Se questo divieto non verra' rispettato la richiesta e' di imporre una multa. "Viva le feste - ha sottolineato il capogruppo di Europa Verde Carlo Monguzzi - viva i coriandoli, ma che non siano di plastica che una volta buttati a terra diventano irrecuperabili dalle normali attivita' di pulizia urbana"