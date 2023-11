Milano, il corteo Pro Palestina: "Restiamo umani". FOTO

Milano, il corteo Pro Palestina: "Restiamo umani"

Sono un centinaio le persone in piazza Oberdan per il corteo a favore della Palestina, organizzato da Milano Antifascista Antirazzista Meticcia e Solidale e associazioni palestinesi. I manifestanti hanno raggiunto la piazza da dove parte il corteo per dire stop alla guerra e chiedere il cessate il fuoco. Tra i manifestanti, riporta Mia News, anche tante famiglie con bambini. Sulla piazza campeggia una grande bandiera della Palestina su cui c'è scritto "restiamo umani". "Palestina libera" e"Israele via via, Palestina terra mia" sono i cori intonati dalla folla. Ta gli striscioni anche uno che invita a boicottare i prodotti israeliani. Il corteo attraversa il centro per arrivare in piazza Missori.