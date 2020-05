Milano, il dramma di tre donne che vivono sotto un ponte. VIDEO

Milano, il dramma di tre donne che vivono sotto un ponte

Il dramma di tre donne che sono costrette a vivere sotto un ponte a Milano anche durante l'emergenza Coronavirus: ha raccontato la loro vicenda Telelombardia con un servizio. La storia di Elena è quella di una donna che perde il lavoro e finisce per essere sfrattata, trovando da vivere sotto un ponte in via Giordani. Una situazione resa ancora più drammatica dall'emergenza Coronavirus. Elena vive con la cugina e la figlia. E tanti timori non solo per la presenza di tossicodipendenti, ma anche per il rischio di contagio. La voglia di trovare lavoro c'è, ma il periodo rende tutto ancora più difficile.