Milano, il Pd perde pezzi: Pacente entra nel Terzo Polo con Azione

Milano, il Pd perde pezzi: Pacente entra nel Terzo Polo

Carmine Pacente dal Pd ad Azione, che guadagna così un consigliere comunale a Milano. Lo annuncia Mariastella Gelmini, vicepresidente del gruppo Azione-Italia Viva al Senato: “La squadra milanese di Azione si allarga: da oggi in Consiglio comunale a Milano, insieme a Giulia Pastorella, ci sarà anche Carmine Pacente. Il suo impegno per il territorio e la sua esperienza su Europa e PNRR, saranno un valore aggiunto per tutti noi. Abbiamo in mente tanti progetti per Milano, città in cui il Terzo Polo ha raggiunto oltre il 15% dei consensi alle ultime elezioni. Mettiamoci al lavoro”.

Pacente: "Decisione sofferta ma convinta, nel Pd restano ambiguità di fondo"

Così Pacente con una nota: “Ho appena comunicato al gruppo consiliare del PD del Comune di Milano la mia decisione, sofferta ma convinta, di lasciare il partito per aderire, sin da subito, al progetto promosso da Carlo Calenda con la nascita di Azione. La mia è una scelta condivisa con tantissimi amici che da sempre mi sostengono e ha a che fare con l’interesse maturato verso il posizionamento e le sfide lanciate dalla nuova formazione politica". Il consigliere spiega: "Augurandomi di sbagliare, ritengo che il prossimo congresso del PD non risulterà risolutivo rispetto ad alcune ambiguità di fondo che risultano tuttora irrisolte: mi riferisco, per esempio, alla linea politica, alla scelta degli alleati, alla modalità di selezione della propria classe dirigente e, infine, alle relazioni con gli amministratori locali interpreti, più di altri, delle istanze che giungono dai territori". Ed ancora: "Ho un unico rammarico: i colleghi consiglieri del PD a Milano. A loro riservo un affettuoso pensiero: con le loro storie e sensibilità, spesso diverse ma tutte accomunate da passione e dedizione, rappresentano l'unica vera nota dolente di una scelta, comunque, molto convinta. Li ringrazio per il cammino fatto insieme, a beneficio dei cittadini di Milano. Spero di poter continuare a lavorare con ciascuno, rimanendo infatti, nella stessa maggioranza che sostiene il sindaco Beppe Sala"

Il Terzo Polo sulle elezioni in Lombardia: "Le primarie sono dibattito interno al Pd, non ci riguardano"

Con uno sguardo rivolto invece alle Regionali in Lombardia hanno parlato oggi anche Niccolò Carretta, Segretario regionale e Consigliere regionale di Azione e Mauro del Barba e Maria Chiara Gadda coordinatori regionali di IV: "Il Terzo Polo sta lavorando ad un progetto nuovo e alternativo a Fontana e a ogni forma di populismo. Siamo focalizzati sulla messa a terra di una piattaforma programmatica sui temi più importanti come sanità, trasporti e sviluppo economico, che apriremo alle forze riformiste e a quelle moderate come noi critiche per come Fontana ha mal governato in questi anni". “Il Terzo Polo - concludono - è centrale per la costruzione di una proposta innovativa e vincente in Regione e vogliamo essere baricentrici di una proposta convincente e rivolta a tutti i lombardi”. Sulle primarie - precisano - “Si tratta di un dibattito interno al Partito Democratico che non ci riguarda”.