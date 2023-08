Milano, il rooftopper Lukesiogan si arrampica sino alla cima di San Siro. FOTO

Milano, rooftopper si arrampica sino alla cima di San Siro

Si è arrampicato sino alle caratteristiche travi rosse d'acciaio sulla sommità dello stadio San Siro di Milano: è l'impresa del rooftopper noto come Lukesioganist, che ha pubblicato due giorni fa uno scatto celebrativo sul proprio profilo Instagram. Il 26enne veneto ha iniziato la scalata attorno alle 19 partendo dalla cancellata d'accesso allo stadio alta tre metri. Poi via via tutti gli altri passaggi, riuscendo a quanto pare tutte le volte le telecamere di sicurezza, che - come riferisce il Corriere - non sono tuttavia controllate in tempo reale.

Le altre imprese milanesi di Lukesioganist

Il giovane, il cui nome resta ignoto, si è già reso in passato protagonista di altre imprese simili a Milano, tra i tetti di City Life, la Galleria Vittorio Emanuele ed i cantieri di Torre Unipol. L'ultima pericolosa impresa - decisamente da non imitare - alla Scala del calcio. Con una foto che lo mostra senza alcun dispositivo di sicurezza a proteggerlo da una eventuale rovinosa caduta nel vuoto