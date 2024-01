Milano, "Il sesto cerchio: l'occasione olimpica e la montagna"

Il prossimo 5 febbraio il Gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Lombardia ha organizzato un momento di confronto e di scambio in vista delle Olimpiadi del 2026. L'incontro, denominato "Il sesto cerchio, l'occasione olimpica e la montagna" inizierà alle 17:00 presso il Belvedere Jannacci del Grattacielo Pirelli a Milano.

Olimpiadi, tra sport e cambiamenti climatici

I lavori saranno introdotti dal capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia, Pierfrancesco Majorino, mentre le conclusioni saranno affidate a Jacopo Scandella (consigliere regionale Pd). Durante la giornata si cercherà di capire a che punto siamo con le infrastrutture, a due anni da un appuntamento molto importante non solamente per lo sport e il territorio, ma anche per la credibilità delle istituzioni coinvolte. Al tempo stesso ci sarà un momento di riflessione sulla montagna e sul cambiamento climatico che rischia di modificare per sempre contesti che credevamo - a torto - immutabili.