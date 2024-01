Milano, il tram Carrelli entra nel Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia

Il tram "Milano 1928" di Atm entra nelle collezioni del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

L'iconico tram Carrelli di Atm, simbolo della città nel mondo, è entrato a far parte delle collezioni del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia e da domani tutti potranno ammirare il 'Milano 1928' matricola numero 1565 all'interno del Padiglione Ferroviario, accanto ad altri simboli del trasporto urbano e interurbano come l'Omnibus a cavalli e il Gamba de Legn. Il fatto che "questa icona sia diventata un pezzo di un museo straordinario come questo per Atm é un grande motivo di orgoglio - ha osservato Arrigo Giana, amministratore delegato di Atm -. Il Carrelli ci ricorda quanto il trasporto pubblico locale continui ad essere e sempre più sarà motore di innovazione ed elemento di sviluppo di una città come Milano".

Milano, ancora 125 le Carrelli in servizio per le vie della città

A Milano, sono 125 le Carrelli ancora in servizio sulle linee 1, 5, 10, 19 e 33, e sono oggetto di una costante attività di manutenzione da parte dei tecnici dell'azienda di trasporti oltre a quella di revisione integrale avvenuta su tutte le vetture nel corso degli anni, all'interno dell'Officina Generale Atm di via Teodosio. "La tecnica e la capacità costruttiva, la resistenza nel tempo sono valori culturali questo il messaggio di oggi", ha spiegato l'assessora alla Mobilità del Comune Arianna Censi.