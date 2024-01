Milano, in 25mila in Piazza Duomo. Tensione nella notte a San Siro

A Milano è stata una notte di fuochi d'artificio, tra petardi e batterie in strada, dal centro alla periferia. Sono stati 44 gli interventi notturni dei vigili del fuoco, tutti riconducibili ai festeggiamenti, con piccoli incendi di rifiuti o sui balconi degli appartamenti ma nessun ferito grave. Numerose le lamentele per i botti, soprattutto di proprietari di animali. Nonostante l'assenza del concertone sono state più di 25mila le persone che hanno festeggiato il capodanno in piazza Duomo a Milano. Le forze dell'ordine hanno controllato in generale circa 1.500 persone, con sei giovani accompagnati in questura perché senza documenti.

Milano, decine di persone ferite dai fuochi d'artificio

A Cinisello Balsamo e a Rozzano due uomini hanno riportato diverse ferite a una mano dopo l'esplosione di un petardo. In totale in città e nell'hinterland si registrano decine di persone ferite dai fuochi d'artificio, nessuna in maniera grave.

Milano, momenti di tensione a San Siro

Nella notte ci sono stati anche momenti di tensione nel quartiere San Siro a Milano, dove in via Zamagna e in piazza Selinunte gli agenti del reparto mobile della polizia sono intervenuti per dei giovani che, a più riprese, hanno accatastato masserizie per darle poi alle fiamme e danneggiato il vetro di un veicolo della polizia.